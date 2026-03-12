ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.224 - ทล.290 วงแหวนโคราชเสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเชื่อมถ.มิตรภาพ

เพจกรมทางหลวง โพสต์ข้อความ นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) งบประมาณก่อสร้าง 558 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ ช่วยแก้ไขจุดตัดจราจร อำนวยความสะดวกการเดินทาง
ทางต่างระดับแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ระยะทางรวม 110.736 กม. มูลค่าการก่อสร้าง 12,759 ล้านบาท ให้ครบวง ขณะนี้สามารถเดินทางได้ครบวงแล้ว ช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทาง เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองระบายการจราจร ลดความแออัดในเขตเมือง แต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์
ทั้งนี้ เหลืองานก่อสร้างขยายช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรช่วงทล.2 บรรจบ ทล.226 (ด้านใต้ ตอน 2) ผลงานประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ติดปัญหาจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขยายสัญญาเดิมที่สิ้นสุด 10 กันยายน 2566 เป็น 21 พฤษภาคม 2570
ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา เป็นถนนตัดใหม่ 4 ช่องจราจรและบางช่วง 6-8 ช่องจราจร พร้อมทางขนาน แบ่งเป็นวงแหวนด้านเหนือ ระยะทางประมาณ 51 กม. และวงแหวนด้านใต้ ระยะทางประมาณ 49 กม. เริ่มก่อสร้างประมาณปี 2549 เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงทยอยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นช่วงๆ เป็น 7 ตอน (7สัญญา) เหลืออีก 1 ตอนสุดท้าย
