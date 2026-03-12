UN เตือนสงครามในตะวันออกกลาง เสี่ยงรุนแรงขึ้นจนเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ว่า ทีมเจ้าหน้าที่สอบสวนที่ได้รับมอบหมายจากสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิในอิหร่าน กล่าวว่า สงครามในตะวันออกกลางมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้การปราบปรามพลเมืองชาวอิหร่านอย่างเป็นระบบ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอิสระระหว่างประเทศต่ออิหร่านของยูเอ็น ระบุในแถลงการณ์ว่า พลเรือนในประเทศตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางอาวุธที่ดำเนินอยู่ และการปราบปรามที่รุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
