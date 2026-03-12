วิปวุฒิฯ สั่ง สว. งด-เลื่อนเดินทางไปประชุมทวิภาคี - เยือน ตปท. รับมือวิกฤตตะวันออกกลาง

นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) นัดประชุมวิปวุฒิสภา เมื่อวานนี้ (11 มี.ค.) เพื่อพิจารณาการบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 16 -17 มีนาคมนี้ โดยมีวาระพิจารณาสำคัญคือ วันที่ 16 มีนาคม พิจารณาเรื่องด่วน ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน ขณะที่การประชุมวันที่ 17 มีนาคม จะพิจารณาเรื่องที่ กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ 4 เรื่อง
ทั้งนี้ ที่ประชุมวิปวุฒิสภา หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางและผลกระทบต่อประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ และเห็นควรให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ กมธ.ปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นการประชุมออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางมาประชุมที่อาคารรัฐสภา และให้งดหรือเลื่อนการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศในช่วงนี้ออกไปก่อน ในส่วนของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้พิจารณาทำงานจากที่บ้าน ตามความจำเป็นและเหมาะสม
