ทร.แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือไทยหลีกเลี่ยงเส้นทางช่องแคบฮอร์มุซ

พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษก กองทัพเรือ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กองทัพเรือได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงในการเดินเรืออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้แจ้งเตือนไปยังสมาคมเจ้าของเรือไทยและบริษัทเดินเรือแล้ว 2 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2569 โดยมีข้อแนะนำให้ผู้ประกอบการพิจารณาหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสูง
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา กองทัพเรือยังได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทเจ้าของเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ เพื่อกำหนดแนวทางในการดูแลความปลอดภัยของเรือสินค้าไทยที่ต้องเดินเรือในพื้นที่เสี่ยง
ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ โดยศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล ทำหน้าที่เป็นจุดประสานหลักในการติดตามสถานการณ์เรือไทยที่กำลังจะเข้าหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้สามารถวางแผนการเดินเรือได้อย่างปลอดภัย
