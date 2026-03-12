สหรัฐฯ เริ่มประเมิน จีน ญี่ปุ่น ไทย และกว่า 10 ปท.ใช้แนวทางการค้าไม่เป็นธรรมหรือไม่

รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เริ่มดำเนินการสอบสวนทางการค้า เพื่อประเมินว่า ประเทศจีน ญี่ปุ่น ไทย และประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 10 ประเทศ ใช้แนวทางปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่
การสอบสวนดังกล่าว ถือเป็นขั้นตอนในการนำมาตรการภาษีศุลกากร เป็นวงกว้างกลับมาใช้ใหม่ หลังจากมาตรการเดิมถูก ศาลฎีกา สั่งให้เป็นโมฆะเมื่อเดือนที่แล้ว
เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) กล่าวว่า การสอบสวนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโปง "แนวทางปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะกำลังการผลิตส่วนเกินและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม" และเพื่อนำมาตรการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าในอัตราสูงกลับมาใช้อีกครั้ง โดยตั้งเป้าที่จะสรุปผลการสอบสวนโดยเร็วที่สุด และเตรียมบังคับใช้ภาษีใหม่ตามมาตรา 301 ภายใน 150 วัน
