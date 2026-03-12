"แพทองธาร" ควงสามีเยี่ยม "ทักษิณ" ที่คุกคลองเปรม หลังถูกขังมาแล้ว 6 เดือน 2 วัน

วันนี้ (12 มี.ค.) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ ปอ คู่สมรส และนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัว ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนครอบครัว ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สำหรับการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 47 โดยปัจจุบันนายทักษิณได้ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ ครบ 6 เดือน กับอีก 2 วัน
ทั้งนี้ บริเวณหน้าเรือนจำยังมีกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นสมัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รหัส MC 08 และกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากมารอให้กำลังใจและต้อนรับ
สำหรับการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 47 โดยปัจจุบันนายทักษิณได้ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ ครบ 6 เดือน กับอีก 2 วัน
ทั้งนี้ บริเวณหน้าเรือนจำยังมีกลุ่มเพื่อนร่วมรุ่นสมัยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ รหัส MC 08 และกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากมารอให้กำลังใจและต้อนรับ