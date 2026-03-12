xs
ราคาทองครั้งที่ 5 ลดลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 78,600 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 11:23 น. (ครั้งที่ 5) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 77,800.00 บาท รับซื้อ 77,600.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 78,600.00 บาท ฐานภาษี 76,042.56 บาท