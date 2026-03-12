ธนาคารแจ้งปิดปรับปรุงระบบ หวังพัฒนาประสิทธิภาพระบบออนไลน์ - บริการ

ธนาคารเตรียมปิดปรับปรุงระบบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบออนไลน์ และการบริการ โดยแนะนำให้ลูกค้าและผู้ใช้งานตรวจสอบ และวางแผนทำธุรกรรมการเงินล่วงหน้า สำหรับกำหนดการปิดปรับปรุงระบบ ดังนี้
ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่เวลา 01:00 - 06:00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปิดปรับปรุง เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ โมบายแบงก์กิ้ง ระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 03.00 น. ถึง 03.30 น.
ธนาคารกรุงไทย ปิดปรับปรุงเพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารบนแอปฯ เป๋าตัง จะแจ้งปิดปรับปรุงบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ และวอลเล็ต สบม. ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 23:00 - 06:00 น. (วันรุ่งขึ้น)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จะทำการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ SCB.CO.TH และ SCBMM.COM ชั่วคราวเพื่อพัฒนาการให้บริการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 22:00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 05:00 น.
ธนาคารกสิกรไทย แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่เวลา 01:00 - 06:00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2569
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปิดปรับปรุง เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ โมบายแบงก์กิ้ง ระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 03.00 น. ถึง 03.30 น.
ธนาคารกรุงไทย ปิดปรับปรุงเพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารบนแอปฯ เป๋าตัง จะแจ้งปิดปรับปรุงบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ และวอลเล็ต สบม. ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 23:00 - 06:00 น. (วันรุ่งขึ้น)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จะทำการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ SCB.CO.TH และ SCBMM.COM ชั่วคราวเพื่อพัฒนาการให้บริการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 22:00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 05:00 น.