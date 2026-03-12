เกิดเหตุเรือบรรทุกน้ำมันโดนโจมตีใกล้ชายฝั่งอิรัก ดับ 1 ราย ช่วยไว้ได้ 38 คน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ว่า นายฟาร์ฮาน อัล-ฟาร์ตูซี จากบริษัทท่าเรือแห่งชาติอิรัก กล่าวว่า เรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ ถูกโจมตีในน่านน้ำ ห่างจากชายฝั่งเมืองบาสรา ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร
ทั้งนี้ เรือทั้งสองลำได้รับความเสียหาย และหนึ่งในนั้นเกิดเพลิงลุกไหม้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของอิรักช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว 38 คน และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย ขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไป
