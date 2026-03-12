"ครูบาชัยวัฒน์" ได้สังกัดใหม่แล้ว หลังถูกขับออกจากวัดศรีสุทธาวาส

ตามที่คณะสงฆ์วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย มีมติขับ พระชัยวัฒน์ อคฺคชโย หรือ ครูบาชัยวัฒน์ สถานปฏิบัติธรรมป่าชนะใจ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ออกจากวัด เนื่องจาก ครูบาชัยวัฒน์ ไม่ยอมมารายงานตัวตามกำหนด หลังจากเกิดกรณีสร้างสถานปฏิบัติธรรมรุกที่ดิน ส.ป.ก. ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และต่อมา ครูบาชัยวัฒน์ ได้เข้ารายงานตัวต่อพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการขอย้ายสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
วันนี้ (12 มี.ค.) ครูบาชัยวัฒน์ ได้สังกัดใหม่แล้ว โดยเป็นวัดป่าแห่งหนึ่งใน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
