เงินบาทวันนี้ กลับมาอ่อนค่าใกล้แตะ 32 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทอ่อนค่าเข้าใกล้แนว 32.00 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง ก่อนจะกลับมาปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 31.88-31.90 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงเช้าวันนี้ (12 มี.ค.) เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ ที่ 31.74 บาทต่อดอลลาร์
เงินบาทและเงินเอเชียอื่นอ่อนค่าลง ขณะที่ เงินดอลลาร์แข็งค่าตามการฟื้นตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกรับรายงานการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอล ที่มีความลากยาวไม่มีท่าทีจะยุติลง (แม้มีสัญญาณสะท้อนว่า สหรัฐและหลายประเทศเตรียมปล่อยน้ำมันออกจากคลังสำรองฯ ก็ตาม)
นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังมีแรงหนุนจากบอนด์ยีลด์สหรัฐ ที่ปรับตัวขึ้นสะท้อนการคาดการณ์ของตลาดว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะเลื่อนเวลาการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายออกไปก่อน
เงินบาทและเงินเอเชียอื่นอ่อนค่าลง ขณะที่ เงินดอลลาร์แข็งค่าตามการฟื้นตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกรับรายงานการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอล ที่มีความลากยาวไม่มีท่าทีจะยุติลง (แม้มีสัญญาณสะท้อนว่า สหรัฐและหลายประเทศเตรียมปล่อยน้ำมันออกจากคลังสำรองฯ ก็ตาม)
นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังมีแรงหนุนจากบอนด์ยีลด์สหรัฐ ที่ปรับตัวขึ้นสะท้อนการคาดการณ์ของตลาดว่า เฟดมีแนวโน้มที่จะเลื่อนเวลาการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายออกไปก่อน