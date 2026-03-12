xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้าวันนี้ - 8.75 มูลค่าซื้อขายรวม 8,335.71 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (12 มี.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,398.59 จุด ลดลง 8.75 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.62 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 8,335.71 ล้านบาท