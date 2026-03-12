xs
ราคาทองครั้งที 4 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 78,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 09:56 น. (ครั้งที่ 4) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 77,850.00 บาท รับซื้อ 77,650.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 78,650.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 76,103.20 บาท