ผู้นำสหรัฐฯ ลั่น! ชนะสงครามกับอิหร่านแล้ว แต่ยังไร้หลักฐานรองรับ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ อ้างว่า เราชนะสงครามกับอิหร่านแล้ว แต่ไม่ให้หลักฐานที่เป็นรูปธรรมมารองรับคำกล่าวอ้างดังกล่าว ขณะที่สถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป
ทั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่า การโจมตีในอิหร่านของสหรัฐฯ จะจบลงเมื่อใด โดยตลอดช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา นายทรัมป์พูดเรื่องระยะเวลาในการทำสงครามแบบไม่แน่นอนและย้อนแย้งกัน โดยบางครั้งเขากล่าวว่าสงครามคืบหน้าไปมากกว่ากำหนดการอย่างมาก บางครั้งบอกว่าจะใช้เวลา 4 ถึง 6 สัปดาห์
