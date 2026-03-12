นายกฯ แจงหารือทูตออสเตรเลียวานนี้ ไม่มีเรื่องซื้อ-ขายน้ำมันตามข่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นข้อความภาษาอังกฤษ พร้อมภาพ น.ส. แองเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศ วันนี้ (12 มี.ค.) หลังจากวานนี้ มีกระแสข่าวพูดคุยหารือถึงเรื่องการซื้อขายน้ำมัน ในช่วงที่มีการสู้รบในตะวันออกกลาง บนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล แปลเป็นข้อความภาษาไทยว่า วันที่ได้ให้การต้อนรับ น.ส.แองเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ณ ที่ทำงานของตน เพื่อหารือกันระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ปัจจุบัน การค้า การลงทุน และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค้างอยู่ เช่น ปัญหาการนำเข้านมผงภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีออสเตรเลีย-ไทย ไม่มีการหารือเรื่องการซื้อน้ำมันตามที่ปรากฏในสื่อ