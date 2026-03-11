ESA เร่งตรวจสอบลูกไฟพุ่งผ่านท้องฟ้ายุโรปพุ่งชนหลังคาบ้านในเยอรมนี

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ว่า องค์การอวกาศยุโรป (อีเอสเอ) กล่าวว่า กำลังตรวจสอบลูกไฟที่พุ่งผ่านท้องฟ้าของยุโรป เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งพุ่งชนหลังคาบ้านหลังหนึ่งในเยอรมนี จนเป็นรูขนาดเท่าลูกฟุตบอล
ลูกไฟดังกล่าว ส่องสว่างอยู่ประมาณ 6 วินาที ก่อนเวลา 19.00 น. ตามเวลามาตรฐานยุโรปกลางของวันที่ 8 มี.ค. (01.00 น. ของวันที่ 9 มี.ค. ตามเวลาประเทศไทย) โดยมีผู้สังเกตเห็นในเบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก และเนเธอร์แลนด์
