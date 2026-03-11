ข่าวปลอม อย่าแชร์! รัฐบาลเตรียมสั่งปิดปั๊มทั่วประเทศ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีกระแสข่าวเรื่อง รัฐบาลเตรียมสั่งปิดสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เตือนว่า ข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กระทรวงพลังงาน ยืนยันแล้วว่า กรณีของมาตรการจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานีบริการน้ำมันนั้น เป็นเพียงแผนเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์วิกฤตขั้นรุนแรง ซึ่งปัจจุบันยังไม่ถึงระดับนั้น และยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
ส่วนกระแสข่าวที่ กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศประสานงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้เชื้อเพลิงของภาคเอกชนในพื้นที่อย่างละเอียด ทั้งฐานข้อมูลน้ำมันดีเซล เบนซิน และก๊าซหุงต้ม ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้น จะนำมาใช้เป็นการวางแผนทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเท่านั้น
