ญี่ปุ่นอนุมัติร่างแก้ไข กม.ควบคุมการเข้าเมือง เตรียมตั้งระบบคัดกรองก่อนเข้า ปท.

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันนี้ (11 มี.ค.) ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมือง เพื่อจัดตั้งระบบคัดกรองก่อนเข้าประเทศทางออนไลน์ สำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเพิ่มค่าธรรมเนียมการยื่นขอสถานะผู้พำนักสำหรับชาวต่างชาติ
ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จะถูกนำเสนอต่อรัฐสภา และหากผ่านการอนุมัติ รัฐบาลตั้งเป้าที่จะนำระบบคัดกรองคุณสมบัติการเข้าประเทศที่เรียกว่า ระบบอนุญาตการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่น หรือ เจสตา (JESTA) มาใช้ในปีงบประมาณ 2571
ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จะถูกนำเสนอต่อรัฐสภา และหากผ่านการอนุมัติ รัฐบาลตั้งเป้าที่จะนำระบบคัดกรองคุณสมบัติการเข้าประเทศที่เรียกว่า ระบบอนุญาตการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่น หรือ เจสตา (JESTA) มาใช้ในปีงบประมาณ 2571