สมเด็จธงชัย ขอบคุณครูอาสาฯ 842 คน ทุ่มเท-เสียสละสอนภาษาจีนในไทย

วันนี้ (11 มี.ค.) สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ ฯพณฯ จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พบครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน รุ่นที่ 23 จำนวน 842 คน ซึ่งได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 527 แห่งใน 71 จังหวัด ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในโลกที่รัฐบาลจีนได้ส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนกว่า 60,000 คน ไปปฏิบัติการสอนใน 150 ประเทศทั่วโลก
สมเด็จธงชัย กล่าวว่า ขอขอบคุณครูอาสาสมัครทุกคนที่เสียสละเวลาจากบ้านเกิดเมืองนอน มาสอนภาษาจีนในประเทศไทย ซึ่งทุกคนไม่เพียงแต่ทำหน้าที่สอนภาษาจีนและนำวัฒนธรรมจีนอันงดงามมามอบแก่นักเรียนนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังได้ทุ่มเทและเสียสละอย่างแท้จริง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนนักศึกษาและครูไทยเพื่อนร่วมงานทุกคน หวังว่าประสบการณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทยจะติดตัวทุกคนกลับไป และคงมีโอกาสมาเยือนประเทศไทยอีก
