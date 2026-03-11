นายกฯ รับรายงานเรือนสินค้าไทยถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซแล้ว ยันลูกเรือทุกคนปลอดภัย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวก่อนการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ถึงกรณีเรือสินค้าสัญชาติไทยถูกโจมตี ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานแล้ว
สำหรับการช่วยเหลือลูกเรือทุกคนปลอดภัย ซึ่งจากรายงานระบุว่า เรือสินค้าได้เทียบท่าที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ได้รับแจ้งจากเจ้าของท่าเรือให้ถอนสมอ และเดินทางออกมาจากท่าเรือประมาณ 20 กิโลเมตร จนเกิดการระเบิดขึ้นบริเวณห้องเครื่อง
ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับการรายงานเพิ่มเติมว่า เป็นการโดนยิง หรือเป็นการโดนทุ่นระเบิด การข่าวยังไม่มีความชัดเจน โดยหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ คือกองทัพที่ลาดตระเวนอยู่ในบริเวณดังกล่าว
