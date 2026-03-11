สรท.เชื่อเหตุเรือสินค้าไทยถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ยังไม่กระทบส่งออกไทย

นายธนากร เกษตรสุวรรณ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึงสถานการณ์เรือขนส่งสินค้าไทยถูกโจมตีที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ว่า ในส่วนผลกระทบที่จะเกิดกับการส่งออกในแถบตะวันออกกลาง ระยะสั้น เชื่อว่า ยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากตะวันออกกลางมีสัดส่วน 5% ของการส่งออกของไทยไปทั่วโลก และส่วนใหญ่ยังเป็นความต้องการเรื่องอาหาร เช่น ข้าว พืช เป็นต้น โดย สรท.ได้ประชุมหารือและติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนเองต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลและออกมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกโดยเฉพาะของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ซึ่งกังวลว่าจะเกิดความเสียหายจากสินค้าเหล่านี้ เนื่องจากมีอายุสั้นและจะเกิดการเน่าเสียได้ง่าย ถือเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ และสูญเสียรายได้
