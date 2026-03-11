สภาการพยาบาลกำหนดการทำงานไม่เกิน 12 ชม./วัน ลดเสี่ยงเหนื่อยล้า-หนุนความปลอดภัย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สภาการพยาบาล กำหนดชั่วโมงการทำงานตามช่วงเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่เกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห์ ผู้บริหารต้องจัดตารางเวรการทำงานรวมไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมง และไม่เกิน 52 ชั่วโมง/สัปดาห์ ให้รวมถึงการทำงานล่วงเวลา และ On Call ถ้าจำเป็นทำงานเกิน 12 ชั่วโมง ต้องไม่ติดต่อกันเกิน 3 วัน ใน 1 สัปดาห์ ลดความเสี่ยงจากการเหนื่อยล้า เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยและพยาบาล โดยมีผลต้งแต่วันนี้ (11 มี.ค.69) เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดเวลาการทำงานของบุคลากรพยาบาลให้เหมาะสม ลดความเสี่ยงจากความเหนื่อยล้า และเสริมความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน