หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ +1.58 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 66,569.81 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (11 มี.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,407.34 จุด ปรับขึ้น 1.58 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.11 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 66,569.81 ล้านบาท