เวียดนามเริ่มแล้วปีนี้ ตรวจสอบเพศนักกีฬาวอลเลย์ทันที หากมีข้อสงสัย

เฟสบุ๊ก ปรีชาชาญ วิริยานุภาพพงศ์ อดีตผู้สื่ออข่าวกีฬาสายวอลเลย์บอล และกูรูวอลเลย์บอลชาวไทย โฟสต์ข้อความ ระบุว่า สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม จะสั่งตรวจสอบเพศนักกีฬาทันที หากมีข้อสงสัยและได้รับการร้องขอ โดยจะเริ่มจากการแข่งขันระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม (VFV) จะดำเนินการตรวจสอบเพศของนักกีฬาหญิง เมื่อเห็นว่า มีความจำเป็น ในการแข่งขันระดับประเทศทุกรายการ
