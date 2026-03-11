รบ.เร่งช่วยคนไทยในอิหร่านจากสถานการณ์รุนแรง เตรียมพากลับไทยอีก 68 คน

ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงข่าวถึงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้สถานการณ์ในตะวันออกกลาง และการให้ความช่วยเหลือคนไทย โดย นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
นายปาณิดล กล่าวว่า พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยรวมยังรุนแรงและมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะประเทศอิหร่าน อิรัก อิสราเอล และเลบานอน ที่ถูกโจมตีอย่างหนัก และยังมีสัญญาณจากหลายประเทศที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรง ทั้งยูเออี และกาตาร์ ที่มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง ส่งผลให้มีเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินพาณิชย์ บินออกจากประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
ขณะที่การอพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยง ที่เป็นภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศนั้น มีความคืบหน้าต่อเนื่อง และยังไม่มีรายงานคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสูงในตะวันออกกลาง และขอให้เดินทางกลับออกจากพื้นที่ โดยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลสถานที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ที่สามารถติดต่อได้ติดต่อ
ด้านการช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน ชุดแรก เดินทางกลับถึงไทยครบแล้ว ชุดที่สอง 68 คน ได้เดินทางถึงศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวที่เมืองวาน ประเทศตุรกีแล้ว โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ ( 12 มี.ค.) และช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2569
นายปาณิดล กล่าวว่า พัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยรวมยังรุนแรงและมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะประเทศอิหร่าน อิรัก อิสราเอล และเลบานอน ที่ถูกโจมตีอย่างหนัก และยังมีสัญญาณจากหลายประเทศที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรง ทั้งยูเออี และกาตาร์ ที่มีแนวโน้มความรุนแรงลดลง ส่งผลให้มีเที่ยวบินพิเศษและเที่ยวบินพาณิชย์ บินออกจากประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
ขณะที่การอพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยง ที่เป็นภารกิจหลักของกระทรวงการต่างประเทศนั้น มีความคืบหน้าต่อเนื่อง และยังไม่มีรายงานคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสูงในตะวันออกกลาง และขอให้เดินทางกลับออกจากพื้นที่ โดยลงทะเบียนแจ้งข้อมูลสถานที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ที่สามารถติดต่อได้ติดต่อ
ด้านการช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน ชุดแรก เดินทางกลับถึงไทยครบแล้ว ชุดที่สอง 68 คน ได้เดินทางถึงศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวที่เมืองวาน ประเทศตุรกีแล้ว โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ ( 12 มี.ค.) และช่วงเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2569