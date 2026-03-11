ข่าวบิดเบือน! ผบ.ทอ.สั่งสำรองน้ำมันจริง แต่เพื่อกรณีฉุกเฉิน ไม่ได้เจาะจงปมชายแดน

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งสำรองน้ำมันเครื่องบิน ไว้รองรับสถานการณ์ชายแดนนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย กองทัพอากาศ กระทรวงการคลัง พบว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน
กองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีดังกล่าว ว่า มีที่มาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศจริง แต่เป็นการกล่าวถึงการเตรียมสำรองน้ำมันสำหรับกรณีฉุกเฉิน หากเกิดภาวะสงคราม ไม่ได้มีการระบุเจาะจงถึงสถานการณ์ชายแดนแต่อย่างใด
กองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีดังกล่าว ว่า มีที่มาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศจริง แต่เป็นการกล่าวถึงการเตรียมสำรองน้ำมันสำหรับกรณีฉุกเฉิน หากเกิดภาวะสงคราม ไม่ได้มีการระบุเจาะจงถึงสถานการณ์ชายแดนแต่อย่างใด