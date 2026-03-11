xs
เครื่องบินทั้งหมดไม่สามารถขึ้น-ลงสนามบินภูเก็ตได้ จนถึง 6 โมงเย็น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ต โพสต์ระบุว่า ขณะนี้เครื่องบินทั้งหมดไม่สามารถขึ้น-ลง สนามบินภูเก็ตได้ จนถึงเวลาประมาณ 18:00 น. (หรือจนกว่าจะเคลื่อนย้ายเครื่องบินที่ล้อแตกจอดขวางรันเวย์ได้สำเร็จ)