ราคาทองคำครั้งที่ 3 ลง 100 บาท รูปพรรณขายออก 78,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.10 น. ครั้งที่ 3 ปรับลง 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,042.56 บาท