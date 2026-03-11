xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 13.41 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,040.64 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าดัชนีเปิดที่ระดับ 1,419.17 จุด ปรับขึ้น 13.41 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,040.64 ล้านบาท