เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 200 บาท รูปพรรณขายออก 78,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.03 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 200 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 77,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 77,600.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 78,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,042.56 บาท