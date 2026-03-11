"นิพิฏฐ์"เผย 6 เหตุผลยินดีกับข่าวนี้ ปชป.จะเป็นฝ่ายค้าน

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า พรรคฝ่ายค้าน (Opposition party)
ผมติดตามข่าว พอจะทราบคร่าวๆ ว่า พรรคประชาธิปัตย์ จะเป็นฝ่ายค้าน ผมยินดีกับข่าวนี้ เพราะ
1. จำนวน สส.พรรคประชาธิปัตย์มีน้อย(มาก) การไปร่วมรบ เหมือนเอาเกลือช้อนชาเดียว ใส่ลงไปในน้ำ 200 ลิตร มีหรือที่จะทำให้น้ำนั้นกลายเป็นน้ำเค็ม
มันมิใช่กรณีแกงจืดจึงรู้คุณเกลือ เข้าไปก็ถูกละลายหมด จนไม่มีใครรู้คุณเกลือ
2. แม้ผมโลดแล่นอยู่นอกวงการเมือง แต่ผมยังมีสัญชาติญาณของนักการเมืองอยู่(บ้าง) ผมตระหนักรู้ว่า เวลานี้ นักการเมืองและราชการ จับมือกันเหนียวแน่น มีบางอย่างน่ากลัว
3. พรรคการเมืองใหญ่ ประชุมที่ จ.บุรีรัมย์ บนที่ดินที่ศาลฎีการะบุว่า เป็นที่ดินของแผ่นดิน
จะว่าผิดปกติก็ได้ จะว่าไม่ผิดปกติก็ได้ แล้วแต่คุณจะมอง
4. โลกกำลังมีสงคราม ราคาน้ำมันกำลังจะเพิ่ม และ น้ำมันอาจจะขาดแคลนเสียด้วยซ้ำ นายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งครอบครัวเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันใหญ่ของประเทศ เป็นประธานแก้ปัญหาราคาน้ำมัน มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า เรื่องวิกฤติอย่างนี้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นประธานเอง แต่เรื่องนี้นายกฯกลับไม่ทำ
จะว่าผิดปกติก็ได้ จะว่าไม่ผิดปกติก็ได้ แล้วแต่คุณจะมอง
5. พรรคฝ่ายค้านในระบบรัฐสภา ที่ไทยถอดแบบมาจากอังกฤษ ถือว่า ฝ่ายค้านมีสำคัญเท่ากับรัฐบาล ในช่วงที่อังกฤษมีกษัตริย์เป็นหญิง เขาเรียกพรรคฝ่ายค้านว่า พรรคฝ่ายค้านของพระราชินี (Her Majesty's Loyal Opposition)
6. การปรับสมดุลทางการเมือง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน จึงต้องอาศัยพรรคฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง
ผมได้แต่แอบมองว่า เราจะมีพรรคฝ่ายค้านแบบนั้นหลงเหลืออยู่หรือเปล่า ตอบว่า ไม่แน่ใจครับ/
(เป็นความเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับพรรค)