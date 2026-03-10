xs
"หมอวรงค์"ลั่นผมเป็นฝ่ายค้าน แต่ขอเป็นฝ่ายค้านผู้รักชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ระบุว่า #ผมเป็นฝ่ายค้าน

ผมมารายงานตัวที่สภา
ประกาศเป็นฝ่ายค้าน
แต่ขอเป็นฝ่ายค้านผู้รักชาติ (patriotic opposition)