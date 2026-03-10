ศบก.แถลงการสู้รบตะวันออกกลางยังมีความรุนแรง -คนไทยจากอิหร่านกลุ่มที่ 2 เดินทางถึงไทยแล้ว

ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก. แถลงสถานการณ์ ประจำวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 โดย นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า พัฒนาการในตะวันออกกลางสถานการณ์โดยรวมในภูมิภาคยังคงมีความรุนแรง โดยมีการแลกเปลี่ยนการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดมีการรายงานการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในประเทศบาห์เรน รวมถึงการโจมตีอย่างต่อเนื่องในประเทศเลบานอน และยังไม่มีทีท่าว่าสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน จะกลับเข้าสู่การเจรจา ผู้นำของประเทศคู่ขัดแย้งยังคงแสดงท่าทีที่แข็งกร้าว แม้ผู้นำของประเทศอื่นๆ ในอ่าวอาหรับและประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ ต้องการให้ยุติความขัดแย้งด้วยวิธีทางการทูต จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคดังกล่าว และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังมีความเปราะบางทางกระทรวงการต่างประเทศขอเรียกร้องให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังภูมิภาคดังกล่าว และผู้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงขอให้พิจารณาเดินทางออกมาโดยเร็ว รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนและแจ้งข้อมูลที่อยู่และช่องทางติดต่อให้กับสถานเอกอัครราชทูตณสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันสายการบินการ์ตา แอร์เวย์ ได้กลับมาทำการบินบางส่วน ล่าสุดได้รับแจ้งว่าสายการบินกาตาร์แอร์เวย์จะมีเที่ยวบินมายังกรุงเทพฯ ในวันพรุ่งนี้ (11 มี.ค.)
ด้านความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ เป็นรายประเทศแบ่งเป็นประเทศอิหร่าน ช่วงเช้าวันนี้คนไทยกลุ่มที่เหลือที่อพยพออกจากอิหร่านรอบแรก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม และได้พักรอที่เมืองวาน ของประเทศตุรกีก่อนหน้านี้ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วรวม 23 คน
นอกจากนี้ จะมีคนไทยในอิหร่านชุดที่ 2 จำนวน 69 คนกำลังจะเดินทางออกจากอิหร่านไปยังเมืองวานประเทศตุรกี ในวันนี้เช่นเดียวกัน และคนไทยบางส่วนจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ ( 11 มี.ค.) ขณะนี้กรมการกงสุล เอกอัครราชทูต ณกรุงเตหะราน และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา อยู่ระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทย
ประเทศอิรักขณะนี้ยังมีคนไทยอยู่ 64 คน ที่จะอพยพออกจากอิรัก โดยการประสานงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ อัมมาน ประเทศจอร์แดน เพื่อมายังศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวณเมืองวาน ประเทศตุรกีเช่นเดียวกัน โดยศูนย์ปฏิบัติการพร้อมรองรับและประสานการเดินทางกลับไทยของคนไทยกลุ่มนี้
ส่วนของประเทศอื่นๆ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ ยังคงอำนวยความสะดวกดูแล ให้คำแนะนำและประสานงานกับสายการบิน รวมทั้งมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับคนไทย ทั้งในพื้นที่ที่ยังสามารถทำการบินได้ รวมทั้งช่วยประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ ที่น่านฟ้ายังคงปิดอยู่ การอนุญาตเดินทางผ่านแดนเพื่อให้คนไทยสามารถเดินทางไปยังประเทศที่ 3 หรือเดินทางกลับไทย โดยรวมขณะนี้ยังมีคนไทยที่ติดค้างในตะวันออกกลางและที่ได้รับการช่วยเหลือเพิ่อเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว รวม 351 คน