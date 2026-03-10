อช.ออบหลวง นำเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่สำเร็จ พบเสียหาย 10 ไร่

นางสาวนิภาพร ไพศาล หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กลุ่มป่าที่ 5 กลุ่มป่าเชียงใหม่ตอนใต้ (จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน จ.ตาก) รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและดับไฟ โดยเมื่อเวลา 05.30 น. ได้รับรายงานการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดย อส.อส.บ้านแม่ลอง บริเวณบ้านห้วยดูกก้าน ม.1 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 จุด พิกัด 47Q 456400 E 2011690 N โดยเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการควบคุมไฟ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เครือข่ายฯ เข้าร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 10 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าออบหลวง จำนวน 7 นาย จุดเฝ้าระวังจุดที่ 24/35 บ้านแม่ลอง 3 นาย เริ่มดับไฟเมื่อเวลา 05.45 น. ดับไฟเสร็จเมื่อเวลา 06.30 น. ซึ่งขณะนี้สามารถดับไฟได้เรียบร้อยแล้ว พบพื้นที่เสียหาย 10 ไร่ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการเผาเพื่อเก็บหาของป่า
การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่เน้นย้ำให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และที่สำคัญคือการช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มป่าที่ 5 กลุ่มป่าเชียงใหม่ตอนใต้ เป็น 1 ใน 5 กลุ่มป่าที่พบจุดความร้อนสะสมสูง 5 อันดับแรก