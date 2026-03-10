ช่วงเย็นคุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 12 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2569 ณ 17:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา เชียงใหม่ น่าน ลำพูน ลำปาง แพร่ ตาก และราชบุรี
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 16 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14.0 - 56.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.6 - 22.5 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.2 - 47.1 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 15.8 - 31.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13.1 - 16.7 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 4 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.9 - 42.1 มคก./ลบ.ม.