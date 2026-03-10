xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 22.79 จุด มูลค่าซื้อขาย 68,215.53 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดอยู่ที่ ระดับ 1,405.76 จุด ปรับขึ้น 22.79 จุด หรือ 1.65% มูลค่าซื้อขาย 68,215.53 ล้านบาท