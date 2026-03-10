MEA เผยยอดใช้ไฟฟ้าสูงสุดปีนี้ 8,684.90 เมกะวัตต์ ยันระบบมั่นคงพร้อมรับทุกสถานการณ์

วันนี้ (10 มี.ค.) MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง รายงานสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Max. Demand) ล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 15.30-16.00 น. โดยมียอดการใช้งานพุ่งสูงถึง 8,684.90 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งถือเป็นระดับความต้องการไฟฟ้าที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ปี 2569 เป็นต้นมา
ทั้งนี้ จากสภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่อง MEA คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าอาจมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นกว่าสถิติดังกล่าวได้อีกในช่วงฤดูร้อนนี้ อย่างไรก็ตาม MEA ยืนยันความพร้อมของโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าทุกแห่ง ซึ่งได้รับการออกแบบและบำรุงรักษาให้สามารถรองรับภาระโหลดไฟฟ้าในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดเตรียมทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่าจะมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและปลอดภัย
สำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูลสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดรายเดือน สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/statistics/maximum-power-demand