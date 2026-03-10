พณ.เผยข้าวอินทรีย์ไทยส่งออกไปจีนโตเพิ่มขึ้นกว่า 334.01%

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยตัวเลขส่งออกข้าวอินทรีย์ไทยไปจีน เดือนแรกปี 2569 ปริมาณ 638 ตัน เพิ่มขึ้น 334.01% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ครองอันดับ 1 ตลาดส่งออกข้าวอินทรีย์ไทย โดยมีปัจจัยสำคัญจากกระแสนิยมบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพในจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางและผู้บริโภครุ่นใหม่ที่พร้อมจ่ายเพื่อความมั่นใจด้านสุขภาพ
ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมเดินหน้าผลักดันข้าวคุณภาพสูงและข้าวประณีตสู่ตลาดโลก โดยมีกำหนดจัดงานเปิดตัว ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือน ก.ค. 69 พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่าน Key Influencers บนโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของข้าวไทย เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพสูง หนุนขยายโอกาสทางการค้าและเสริมศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในระยะยาว