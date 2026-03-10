รฟม.ประกาศใช้บัตร EMV Contactless เริ่ม 1 มิ.ย.69

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ประกาศใช้บัตร EMV เริ่มวันที่ 1 มิ.ย.69 เป็นต้นไป โดย EMV Contactless คือ มาตรฐานบัตรเครดิต/เดบิตแบบแตะจ่ายที่ใช้กันทั่วโลก (Visa, Mastercard, UnionPay ฯลฯ) ผู้โดยสารสามารถใช้บัตรธนาคารที่มีอยู่แล้วแตะเข้า–ออกประตู MRT ได้เลย ไม่ต้องซื้อบัตรเติมเงินเฉพาะระบบอีกต่อไป หรือเลือกใช้ “บัตรแมงมุม EMV” ก็ได้เช่นกัน
ขั้นตอนการดำเนินการเปลี่ยนบัตรโดยสารระบบเดิม เพื่อใช้เดินทางและชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง เป็นดังนี้
– 1 เมษายน 2569 ยุติการเติมเงินบัตร MRT / MRT Plus
– 1 มิถุนายน 2569 ยุติการใช้บัตรเติมเงินดังกล่าวแตะเข้า–ออกในสายสีน้ำเงินและสีม่วง
– 1 มกราคม 2570 มีแผนยกเลิกเหรียญโดยสารเที่ยวเดียว เปลี่ยนเป็น QR Ticket
ผู้ที่ถือบัตร MRT / MRT Plus เดิม สามารถใช้เงินคงเหลือได้ถึงสิ้นพฤษภาคม 2569 และขอคืนเงิน (Refund) ได้ ในช่วง 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 69 สามารถเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตร
ผลกระทบที่ประชาชนควรรู้
– คนที่มีบัตรเครดิต/เดบิตแตะจ่ายอยู่แล้ว แทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม
– นักเรียน ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ์ส่วนลด ควรเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV เพื่อรักษาสิทธิ์
– ผู้ใช้ Park & Ride จะใช้ระบบ QR และ Smart Parking เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้สะดวกขึ้น