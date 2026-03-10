GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมวานนี้ ไทยพบ จุดความร้อน 1044 จุด

เพจสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์ระบุว่า รายงานจุดความร้อนด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
วานนี้ (9 มี.ค.) จุดความร้อนของไทยพบ 1044 จุด
ข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ระบบ VIIRS ระบุว่าจุดความร้อนในไทยเกิดขึ้นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 341 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 258 จุด พื้นที่เกษตร 187 จุด พื้นที่ เขต สปก.142 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 108 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 8 จุด
ในขณะที่จุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านพบมากที่สุดที่เมียนมา 5748 จุด ลาว 739 จุด กัมพูชา 707 จุด เวียดนาม 85 จุด มาเลเซีย 30 จุด