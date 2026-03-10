"ตรีนุช" เผย ประสาน กต.พาแรงงานไทยกลับประเทศ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์กรณีแรงงานไทยในพื้นที่ตะวันออกกลางว่า ขณะนี้ได้มีการประสานงานระหว่างกระทรวงแรงงานกับ ทูตแรงงานในแต่ละพื้นที่ และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา โดยมีรายชื่อผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับไทยและแนวทางการดูแลช่วยเหลือคนไทยไว้อยู่แล้ว
นอกจากนี้ ยังสั่งการไปยังกลุ่มผู้บริหารหน่วยงานราชการ ในสังกัดกระทรวงแรงงานในระดับจังหวัดว่าให้มีการดูแลและประสานงานกับญาติของแรงงานที่ไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง ทั้งในด้านการสื่อสารความคืบหน้าและดำเนินการหากมีความประสงค์ให้เดินทางกลับ
ส่วนความพร้อมสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการจะกลับประเทศเพิ่มเติม น.ส.ตรีนุช ยืนยันว่ามีการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและมีความพร้อมในการพาแรงงานไทยที่ประสงค์เดินทางกลับ ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ที่จะต้องรับคนไทยทุกคนกลับมา หลักๆ ก็มีกลุ่มจากประเทศอิหร่าน 41 คน ที่ดำเนินการอพยพออกจากพื้นที่เป็นอันดับแรก ส่วนภาพรวมที่กระทรวงแรงงานทราบมา น่าจะมีแรงงานทั้งหใดในภูมิภาคที่อาจได้รับผลกระทบทางอ้อม รวมประมาณ 1,000 คน เพราะมีหลากหลายประเทศ แต่เป็นตัวเลขกลุ่มแรงงานที่ยังไม่รวมคนไทยทั่วไปที่ต้องการเดินทางกลับ หากจะรอให้ตัวเลขนิ่ง ต้องรอให้กระทรวงการต่างประเทศยืนยันอีกครั้ง
สำหรับการที่ตลาดแรงงานในตะวันออกกลางน้อยลง เราต้องประสานประเทศอื่นเพื่อหาตลาดแรงงานเพิ่มให้คนไทยหรือไม่ นางสาวตรีนุช กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้ต้องประเมินอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่ทำได้คือเมื่อกลับมาแล้ว ใครประสงค์จะทำงานต่อ ก็มีในส่วนของอัปสกิลและรีสกิลให้หากต้องการพัฒนาความสามารถ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมรองรับไว้ และมีการลิสต์รายชื่อไว้เพื่อจับหาคู่งานให้ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสำหรับการสานต่อการทำงานต่อไป