ผบช.น.ลั่น! จากนี้ต้องไม่มีคนเจ็บ-ป่วย-เมา มาเสียชีวิตที่ สน.

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า วันนี้ผู้กำกับการทั้ง 88 สถานีตำรวจเข้าประชุมครบทั้งหมด และได้ประชุมเน้นย้ำไปที่เรื่อง น.ส.วริศรา หรือ ”น้องใบตอง“ ด้วย โดยได้เน้นย้ำไปยังตามสถานีตำรวจต่าง ๆ ให้ป้องกันเหตุและจะต้องไม่มีการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และได้มีการกำชับไปยังผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจ ว่า ให้มีการประเมินอาการของผู้ต้องหาว่ามีอาการเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรือมีโรคประจำตัวที่อาจจะเป็นอันตรายหรือไม่ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะได้รับการรักษาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย ส่วนกรณีที่ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหา เช่น การระงับเหตุ คนคลุ้มคลั่ง หรือ เมาสุรา ที่จำเป็นต้องนำตัวมาพักคอยที่สถานีตำรวจ ให้ประเมินว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรบ้างหรือไม่ ทั้งภายนอกและภายใน ก่อนดำเนินการในขั้นตอนอื่น ๆ ต่อไป เช่น นำตัวส่งแพทย์ให้วินิจฉัย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียและเพื่อให้ประชาชนรู้สึกสบายใจ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิด้วยหรือไม่ พล.ต.ท.สยาม ระบุว่า ปกติแล้วทางตำรวจทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันเพื่อให้แนวทางการทำงานในอนาคตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนความคืบหน้าในส่วนของคดีน้องใบตอง พล.ต.ท.สยาม ระบุว่า ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้ว โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ที่ดูแลงานสอบสวนเป็นประธาน และขณะนี้ได้เรียกสำนวนคดีจาก สน.พหลโยธินไปแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อที่จะดูว่ามีประเด็นไหนที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่ แต่เบื้องต้นได้มีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วบางส่วน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ในคืนเกิดเหตุที่เป็นคนนำตัวน้องใบตองมาส่งที่ สน.พหลโยธิน นั้น ก็ได้สอบปากคำไปแล้วเช่นเดียวกัน
ส่วนที่ญาติผู้เสียชีวิตยังติดใจในบางประเด็นนั้น พล.ต.ท.สยาม ระบุว่า ได้กำชับไปที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 ไปแล้ว ส่วนในวันนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยจำเป็นจะต้องพักราชการหรือไม่ พล.ต.ท.สยาม ระบุว่า เรื่องยังไม่ถึงขั้นนั้น ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร แต่ยืนยันว่าคดีหลังจากนี้จะไม่ล่าช้า พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามีตำรวจที่ทำคดีดังกล่าวติดต่อไปยังญาติของน้องใบตองให้ไปรับเงินไกล่เกลี่ยและพยายามไกล่เกลี่ยชดเชยค่าเสียหายให้กับญาติผู้เสียชีวิต พล.ต.ท.สยาม ระบุว่า หากคดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีจราจรพนักงานสอบสวนมีสิทธิที่จะเรียกไปไกล่เกลี่ยค่าเสียหายได้ แต่คดีดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบว่าตำรวจที่ทำคดีมีพฤติการณ์ลักษณะนี้หรือไม่