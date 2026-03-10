ฎีกากลับ ยกฟ้อง กกต. ไม่ต้องจ่าย 70 ล้าน คดีแจกใบส้ม 'สุรพล เกียรติไชยากร' เลือกตั้งปี62

วันที่ 10 มีนาคม 2569 ศาลจังหวัดฮอด จ.เชียงใหม่ ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาคดีที่ นายสุรพล เกียรติไชยากร ฟ้องแพ่ง กกต. กรณีแจกใบส้ม เมื่อปี 2562 พร้อมเรียกค่าเสียหายราว 70 ล้านบาท เบื้องต้น ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพาษาให้นายสุรพลชนะคดี โดยช่วงเช้านายสุรพล เดินทางมาศาลด้วย เพื่อรอฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ล่าสุด ศาลฎีกาพิพากษากลับ ยกฟ้อง กกต. ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย 70 ล้านบาท แก่นายสุรพล
คดีนี้ เริ่มจากมีการร้องว่า ผู้สมัครทำผิด พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส. มาตรา 73 (2) ให้เงินแก่ชุมชนในช่วงหาเสียง โดยข้อเท็จจริง พบว่าเป็นการใส่ซอง 2,000 บาท ถวายพระ ทำบุญวันเกิดแล้ว จากนั้นพระได้ยื่นเงินในซองสมทบให้งานผ้าป่าของชุมชนที่จัดเพื่อระดมทุนหาซื้อเครื่องแบบให้ชุดรักษาคุ้มครองหมู่บ้าน (ชรบ.) กกต.จังหวัดเชียงใหม่ สรุปว่าผิด จึงส่งเรื่องด่วนมาเข้า กกต.กลาง แบบรวดเร็วและสามารถออกใบส้ม เพียงแค่ไม่ถึงเดือนหลังวันเลือกตั้ง
แต่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งกลับเห็นว่า นายสุรพล ไม่ได้ผิด จึงยกคำร้อง นายสุรพล จึงฟ้องกลับ กกต. ในคดีแพ่ง ที่ กกต. ทำให้ได้รับความเสียหายจากการไม่ได้เป็น สส. โดยให้ กกต.ชดใช้ เช่น เงินเดือน สวัสดิการที่ควรจะได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเสียเวลา ค่าเสื่อมเกียรติ รวมแล้วประมาณ 70 ล้านบาท
ศาลชั้นต้น พิพากษาให้ กกต. ชดใช้ 64 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 70 ล้านบาท ต่อมา กกต.ได้ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน แต่เห็นควรลดเหลือ 56 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย เป็นเงิน 62 ล้านบาท กกต. สู้ต่อในศาลฎีกา โดยในวันนี้ ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง กกต.