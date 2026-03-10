“สีหศักดิ์” รับทราบปัญหา LGBTQ เดินทาง ตปท.คำนำหน้าไม่ตรงเพศสภาพ ชี้ทำความเข้าใจกับ ตม.ได้

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กลุ่ม LGBTQ อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการใช้คำนำหน้าไม่ตรงกับเพศสภาพเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ว่า เราทราบในปัญหานี้ แต่เราสามารถทำความเข้าใจได้กับฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะต้องไปดูว่า เกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบราชการตรงไหน เพราะประเทศไทยมีการรับรองแล้ว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าตามเพศสภาพ จะมีปัญหาเมื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เมื่อสถานะเปลี่ยน ก็ต้องเปลี่ยนคำนำหน้าในหนังสือเดินทางของไทยด้วย เพราะตามกฎหมายก็ต้องมาหนังสือใหม่ด้วย