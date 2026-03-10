ตลท.เตือน 3 บจ.เสี่ยงถูกเพิกถอน หลังพบผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ตามที่บริษัทจดทะเบียน 3 บริษัทได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2568 โดยส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ส่งผลให้มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2564 โดยบริษัทที่เข้าข่ายดังกล่าว ได้แก่
1. บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TSR มีส่วนของผู้ถือหุ้น ติดลบ 172 ล้านบาท
2. บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL มีส่วนของผู้ถือหุ้น ติดลบ 3,874 ล้านบาท
3. บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) หรือ WSOL มีส่วนของผู้ถือหุ้น ติดลบ 4,825 ล้านบาท
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้หลักทรัพย์ทั้ง 3 บริษัท เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป พร้อมขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) เพื่อห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว
พร้อมกันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ TSR และ WSOL เปิดเผยแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ รวมถึงกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ หรือแนวทางฟื้นฟูกิจการ (ถ้ามี) และเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569
สำหรับกรณี TTCL บริษัทระบุว่านอกจากการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลายแล้ว บริษัทจะพิจารณาทางเลือกอื่นในการแก้ไขเหตุเข้าข่ายถูกเพิกถอน และต้องเปิดเผยแนวทางดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 เช่นกัน
ภายหลังจากบริษัทเปิดเผยแนวทางดำเนินการครบถ้วนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อครบเวลาดังกล่าวแล้ว จะห้ามซื้อขายอีกครั้งจนกว่าบริษัทจะสามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป และมีคุณสมบัติกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ทั้ง 3 บริษัท เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายเพิกถอนให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ต่อไป
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดงบการเงินของทั้ง 3 บริษัท อย่างรอบคอบ และติดตามแนวทางการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวต่อไป