คนไทยอพยพจากอิหร่านกลับถึงไทยเพิ่มอีก 23 คน

คนไทยที่อพยพออกจากอิหร่านอีก 23 คน เดินทางกลับถึงไทย ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิแล้ว เมื่อเวลา 08.20 น. ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับแฝ พร้อมเปิดเผยว่า คนไทยจากอิหร่านกลับถึงไทยเป็นกลุ่มแรกเมื่อวานและวันนี้ รวม 52 คน และยังมีอีก 69 คน ที่เตรียมออกจากอิหร่านในลักษณะเดียวกัน โดยจะเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงเตหะรานไปยังเมืองวานของตุรกี ก่อนต่อเครื่องบินกลับไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับรัฐบาลอิหร่าน อิสราเอล และสหรัฐอเมริกา เพื่อแจ้งเส้นทางการเดินทางให้ปลอดภัย ขณะที่ยังมีคนไทยในอิหร่านอีกอย่างน้อย 130 คน ซึ่งสถานทูตไทยยังคงติดต่อดูแลและชักชวนให้ออกจากพื้นที่ ส่วนประเทศอื่นในตะวันออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบาห์เรน มีคนไทยบางส่วนแสดงความประสงค์เดินทางกลับเช่นกัน