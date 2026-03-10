“อรรถพล” ยันเชื้อเพลิงไม่ขาดแคลน รับมือได้หากสู้รบยืดเยื้อเกิน 90 วัน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีการหาแหล่งน้ำมันสำรอง ขณะนี้ได้มีมาเพิ่มเติมแล้วหรือไม่ว่า เป็นการทยอยตามรอบขนส่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับถังน้ำมันที่เรามีด้วย และต้องดูว่าถังมีช่องว่างให้เติมหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้ 1 ถึง 2 สัปดาห์จะมีการไล่ยืนยันต่อไปเป็นรอบๆ
ส่วนมั่นใจใช่หรือไม่ว่าประเทศไทยจะไม่ขาดแคลนน้ำมัน นายอรรถพล กล่าวว่า ยืนยันว่าเชื้อเพลิงเราไม่ขาดแคลน อยากจะขอความร่วมมือประชาชนว่าที่ผ่านมาเกิดความตื่นตระหนก จึงเกิดการซื้อมากกว่าปกติ ส่วนยอดขายเพิ่มเป็นสองเท่า ของมีต่อมีปัญหาเรื่องการขนส่ง เช่น ปั๊มน้ำมันบางแห่งต้องเพิ่มรอบการขนส่ง จาก 3 เที่ยว เป็น 4-5 เที่ยว บางทีขนไม่ทัน จึงขอว่าอย่าตื่นตระหนก และอย่ากักตุน เพราะการซื้อไปเก็บไว้เยอะก็เป็นอันตรายต่อตัวท่าน เพราะเชื้อเพลิงติดไฟง่าย
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ตะวันออกกลางยืดเยื้อกว่า 90 วัน จะมีผลต่อปริมาณน้ำมันสำรองของไทยหรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า เราทำคู่ขนานทั้งการจัดหาของใหม่เข้ามา และใช้ของเดิมให้น้อยที่สุด เช่น การที่เราเพิ่มสัดส่วนน้ำมันชีวภาพแทนน้ำมันดิบ และระงับการส่งออก เพื่อเพิ่มการสำรองน้ำมัน ส่วนที่เรากำลังศึกษาอยู่ คือ การปรับสเปกนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป เพื่อให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการนำเข้าพลังงานจากหลายแหล่ง ซึ่งเรามีหลายมาตรการที่จะทำคู่ขนานกันไปตลอดเวลา