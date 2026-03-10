นายกฯ มีแนวคิดรวมกระทรวงท่องเที่ยว+วัฒนธรรม คาด 6 เดือนแล้วเสร็จ

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงแนวคิดในการรวมกระทรวงการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม ว่า พูดคุยกันบ้างแล้วซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี ที่มองว่าประเทศไทยของเรามีทุนทางวัฒนธรรมมากมายมหาศาล แต่ยังไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สิ่งสำคัญคือเราต้องใช้ภาคการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเผยแพร่ จึงนำมาสู่แนวคิดการรวมกระทรวงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน
สำหรับการดำเนินการ คาดว่าจะทำให้เร็วที่สุด อย่างที่หารือกับนายกรัฐมนตรีว่าอยากจะให้เสร็จภายใน 6 เดือน แต่เรื่องกระบวนการภาคปฏิบัติจริงๆ ต้องดูหน้างานกันอีกที ว่ากระบวนการมีความซับซ้อนมากแค่ไหน แต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องปรับโครงสร้างกระทรวง แต่อยู่ที่ต้องการวางยุทธศาสตร์ของประเทศโดยการนำเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวและการส่งออกทางวัฒนธรรมมากกว่า
เมื่อถามว่าขณะนี้ ทางพรรคภูมิใจไทย แจ้งให้ทราบแล้วหรือยังว่าจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสานต่อเรื่องนี้หรือไม่ นางสาวซาบีดา กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ทราบเพียงจากข่าวเท่านั้น