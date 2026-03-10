ครม.ชวน “ถอดสูท-ลดแอร์ ร่วมประหยัดพลังงาน

นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการลดการใช้พลังงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ว่า ในฐานะที่เป็นคณะรัฐมนตรี เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้นำในการรณรงค์ ให้พี่น้องประชาชนเริ่มตระหนักถึงการประหยัดไฟและประหยัดพลังงาน เราจึงทำเป็นตัวอย่างก่อน ด้วยการลดแอร์ลง และไม่สวมสูท เพื่อทำให้เห็นถ้าได้รับความร่วมมือจริงๆ คิดว่าได้ผล หรือแม้แต่มาตรการ Work from Home ตนก็เห็นด้วย ซึ่งพวกเรามีความตระหนัก เพื่อให้การใช้ไฟฟ้าลดลง แต่เรื่องนี้ต้องยั่งยืนทำวันเดียวไม่ได้ผล
ส่วนการปรับจำนวนรถภายในขบวนลง นายโสภณกล่าวว่า ของตนมีเพียงคันเดียว ส่วนคนอื่นตนไม่ทราบ
ขณะที่นางสาว ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การที่ไม่ได้สวมสูทวันนี้อย่างแรกเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของไทยมากที่สุด และอยากเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันประหยัดพลังงาน ในช่วงนี้ถือว่าเป็นการช่วยชาติ อีกเครื่องมือหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีพยายามทำให้เป็นตัวอย่าง