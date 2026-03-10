xs
นายกฯ มอบ”พิพัฒน์”ประชุม ครม. เคาะมาตรการประหยัดพลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากรารกะทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ก่อนที่จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 14 มี.ค. โดยวาระที่คาดว่าจะนำเข้าสู่การหารือในที่ประชุม ครม.



กระทรวงพลังงาน รายงานผลกระทบราคาพลังงานจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางล่าสุด ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกและเสนอมาตรการประหยัดพลังงานให้หน่วยราชการปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากประชาชน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2569

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอการแก้ไขเพิ่มเติมคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มระยะเวลาขั้นต่ำในการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบค้ายุทธภัณฑ์ ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

กระทรวงการคลัง เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2569 – 2571)

กระทรวงพาณิชย์ เสนอภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2569 และรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนธันวาคมและทั้งปี 2568

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เสนอรายงานสรุปการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์